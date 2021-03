É a notícia do dia: o gigante navio Ever Given foi desencalhado do Canal do Suez e uma das principais rotas do comércio mundial vai poder voltar a ser utilizada.

Mas... E se o trabalho dos rebocadores tivesse sido substituído pelo incansável N'Golo Kanté?

Ora, é isso mesmo que o Chelsea tratou de fazer numa paródia em jeito de homenagem no dia do 30.º aniversário do médio internacional francês.

«N'Golo Kanté trata disto», partilhou o clube londrino, adversário do FC Porto nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, numa imagem em que Kanté sozinho desbloqueia o canal.