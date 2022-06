Há invasões de campo e invasões de campo.

E quando é um ser de quatro patas a fazê-lo é raro haver quem se importe. E a realização do jogo nem se importa de mostrar o invasor.

Ainda bem. Porque esses momentos costumam ser bons para quem gosta de rir, como aconteceu no jogo de seleções femininas do Chile e da Venezuela, neste sábado.

O protagonista fez uma primeira investida, meio envergonhada, mas depois ganhou confiança e foi por ali fora para delírio do público.

Primeiro foi ter com a guarda-redes chilena, deitou-se de barriga para cima para receber festas, fez o mesmo a seguir com a árbitra da partida e depois foi dar uma corrida a desafiar as jogadoras para brincarem com ele.

Acabou por sair em braços, deixando um sorriso no rosto de toda a gente.