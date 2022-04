O Anorthosis-Apoel, da segunda mão dos quartos de final da Taça de Chipre, teve um final raro para a equipa de Nicósia esta quarta-feira e foi de emoções fortes dentro e fora das quatro linhas. O Apoel acabou com sete jogadores em campo devido a quatro (!) expulsões e o egípcio Amr Warda, autor do golo da vitória por 1-0 que valeu o apuramento da formação de Famagusta para as meias-finais, festejou de forma provocatória e, no final, foi perseguido por adversários no relvado.

Quatro dias depois do encontro para o campeonato, que o Anorthosis venceu em casa por 4-1, o reencontro começou (e acabou) mal para o Apoel, reduzido a dez aos seis minutos, por expulsão de Leo Natel, que viu o vermelho com recurso ao vídeo-árbitro, depois de inicialmente ter visto o amarelo. Aos 36 minutos, Danilo viu o segundo amarelo e foi expulso, após uma falta a meio-campo: tinha visto o primeiro amarelo cerca de dois minutos antes. Apoel com nove.

Em cima do intervalo, um dos episódios mais quentes da noite: Warda fez o único golo da partida e festejou junto a uma das zonas de canto, perto de onde estavam adeptos do Apoel, que certamente não gostaram do festejo do adversário e atiraram vários objetos para dentro do terreno de jogo. Warda acabou, além de ter juntado mais um golo à conta pessoal, por ver um cartão amarelo.

O resumo do jogo, com as quatro expulsões, o golo e a provocação no festejo:

As incidências com Warda alastraram-se para lá do apito final: segundo a estação Cablenet e o sítio cipriota OMADA, depois de uma ação do avançado do Anorthosis, os jogadores do Apoel correram todos na direção de Warda, como é possível ver também nas imagens, ainda que não de forma totalmente esclarecedora. Não é percetível, também, o que poderá ter acontecido depois, no acesso aos balneários.

No meio disto tudo, e ainda em campo, na segunda parte, Paulo Vinícius fez falta aos 68 minutos e viu o segundo amarelo e consequente vermelho. O Apoel ficou aí com oito e depois com sete aos 73 minutos, quando o ex-Moreirense, Tondela e Olhanense Lucas Souza foi expulso por acumulação de amarelos após uma cotovelada num lance pelo ar. O Apoel resistiu no 1-0 e acabou eliminado pelos golos fora: tinha ganho 2-1 na primeira mão.

Jogadores do Apoel correram para Warda no final: