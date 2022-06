Com persistência tudo se consegue.

Essa é uma máxima que envelheceu bem com Raúl García Pierna, o novo campeão de contrarrelógio de Espanha.

Mas há uns anos, quem olhasse para este jovem de 21 anos, talvez não antecipasse o campeão que aí vinha.

É que Pierna fez a primeira corrida de contrarrelógio em 2015, com 14 anos, mas na altura a sua compleição física estava longe do ideal – os quilos a mais eram evidentes para um atleta que queria ser de alta competição.

O ciclista da Kern Pharma não desistiu, continuou a trabalhar e, agora já com o corpo de um profissional de elite, alcançou a sua primeira grande vitória da carreira.

«Neste momento o plano é aproveitar. Estou a viver um sonho», assumiu, em declarações citadas pelo jornal Marca.

Veja as fotos do ante e do depois de Raúl García na galeria acima associada.