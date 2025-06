A última edição da Antwerp Port Epic, prova de ciclismo de estrada que se realiza em apenas um dia, na Bélgica, foi caótica, marcada por várias quedas aparatosas e com um engano no trajeto que desviou a maior parte dos ciclistas para fora da prova que teve mesmo de ser interrompida.

A corrida começou, desde logo, com a desistência de Sam Welsford, ciclista da Red Bull-BORA, que ficou bastante combalido, depois de uma violenta queda e teve mesmo de ser transportado de ambulância para o hospital. Logo a seguir, Arnaud de Lie também caiu e acabou por abandonar, com suspeitas de uma fratura no cotovelo.

A um ritmo inusitado, os ciclistas continuaram a sofrer quedas aparatosas, como foi o caso do neerlandês Timo de Jong que foi ao chão depois de ter andado na liderança da corrida.

Mas o episódio mais caricato desta corrida foi quando um grupo de ciclistas virou subitamente à esquerda, quando deveria ter seguido em frente, arrastando consigo boa parte do pelotão [veja a fotografia do artigo]. Alguns dos ciclistas ainda se aperceberam do erro e voltaram atrás, mas a organização teve mesmo de suspender a corrida para voltar a juntar todos os ciclistas no percurso correto.

A organização acabou por anular essa parte da corrida e teve de reagrupar todos os ciclistas para reiniciar a corrida no trajeto correto.

Tibor del Grosso foi uma das vítimas das numerosas quedas, mas não desistiu à primeira. O jovem ciclista neerlandês caiu primeiro numa vala (veja o vídeo abaixo), mas regressou à corrida para voltar a cair, com um pneu furado, a sete quilómetros da meta.

«Julguei mal uma curva, confundi-a com outra curva e também derrapei. Aí a vala chegou muito perto, muito rápido. De resto, consegui usar um pouco da minha experiência em cross. Passei as curvas muito bem. O dano também não foi tão grave. Infelizmente, furei um pneu mais tarde e, quando caí a sete quilómetros da meta, fiquei fora de novo», conta o jovem ciclista.

Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck) acabou por ser o vencedor da prova.

Veja a queda de Tibor del Grosso: