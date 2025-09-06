João Almeida não foi o único português que pareceu incansável na épica etapa vencida pelo português no Angliru nesta sexta-feira.

Também o grupo de apoio português «Lingrinhas Team» teve energia para dar e vender. Além da fantástica injeção de moral a João Almeida nos quilómetros finais da duríssima batalha com Jonas Vingegaard, proporcionaram a outro português um momento inesquecível, ao cantarem os parabéns a Ivo Oliveira, que completava 29 anos nesse mesmo dia.

Ivo, colega de João Almeida na UAE Emirates, sorriu e lá seguiu de viagem. De coração cheio.