Há 1h e 8min
VÍDEO: Lingrinhas Team canta os parabéns a Ivo Oliveira em plena subida ao Angliru
Grupo de apoio português deu espectáculo
João Almeida não foi o único português que pareceu incansável na épica etapa vencida pelo português no Angliru nesta sexta-feira.
Também o grupo de apoio português «Lingrinhas Team» teve energia para dar e vender. Além da fantástica injeção de moral a João Almeida nos quilómetros finais da duríssima batalha com Jonas Vingegaard, proporcionaram a outro português um momento inesquecível, ao cantarem os parabéns a Ivo Oliveira, que completava 29 anos nesse mesmo dia.
Ivo, colega de João Almeida na UAE Emirates, sorriu e lá seguiu de viagem. De coração cheio.
