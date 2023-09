O final da 18.ª etapa da Volta a Espanha, ganha por Remco Evenepoel, ficou marcado por um episódio insólito e tenso.

Um polícia pediu a Jonas Vingegaard que se movesse do sítio onde estava, e fez com que o ciclista da Jumbo-Visma se desequilibrasse.

Ao lado estava um responsável da equipa neerlandesa estava ao lado de Vingegaard, não gostou e interpelou, com alguma agressividade, o polícia em questão, o que gerou mais confusão, inclusivamente com mais polícias no local.

Ora veja: