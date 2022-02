Algumas provas de ciclismo têm sido marcadas pela influência dos espetadores, que em muitas ocasiões perturbam os ciclistas e até provocam acidentes durante as corridas.

No último sábado, em Bakersfield, na Califórnia, um grupo de pessoas percorria uma trilha num terreno rural quando deram de frente com um touro, que colheu um dos participantes, num momento que ficou registado em vídeo.

Na gravação, é possível ver que, depois de ter deixado passar um ciclista, o animal atacou o segundo, abalroando-o. A vítima chama-se Tony Inderbitzin que, apesar do susto e dos ferimentos, encontra-se bem de saúde.

«Estava a ir a grande velocidade e pensava que era uma vaca», confessou ao TMZ.

«Atingiu-me do lado esquerdo, fez-me cair da bicicleta e rebolar, antes de me levantar no ar e sair dali. Aparentemente, atacou mais três pessoas nesse dia», acrescentou. Apesar do susto, Tony promete voltar a pedalar em breve. «Estou todo dorido, principalmente no pescoço por causa do segundo ataque, foi uma "chicotada". A lista do que não me dói é meu braço esquerdo e minha cabeça», disse.

Já Richard Pepper, que gravou o vídeo do momento, contou ao Storyful que havia sido «alertado para a presença de um touro no rancho» e, por isso, «o circuito tinha sido alterado». Tal não foi suficiente para trocar as voltas ao animal, que causou alarme junto de quem estava presente.

Ora veja: