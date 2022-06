O final da terceira etapa da Volta à Colômbia é candidata a ficar marcada na história como uma das mais insólitas na história do ciclismo.

Primeiro porque o último quilómetro do traçado estava inundado devido à intensa chuva que caiu. Inundado ao ponto de as motas da prova terem dado um autêntico banho aos ciclistas.

Mas principalmente, porque após vencer a etapa com uma ultrapassagem em cima da meta. Luis Carlos Chia não conseguiu travar e atropelou uma mulher que estava metros à frente da meta. Mas não era uma mulher qualquer… era a esposa de Luis Carlos Chia.

Apesar do aparato do choque, que pode ver no vídeo abaixo, Claudia Roca, a esposa do ciclista recebeu assistência hospitalar e passou a noite internada apenas por precaução, segundo escreve a imprensa colombiana.