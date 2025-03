Após a vitória do Club Brugge, por 3-1, no terreno do Cercle Brugge, um jogador da equipa vencedora incendiou os ânimos ao espetar a bandeira o clube no meio do relvado do Estádio Jan Breydel.

Os atletas ainda se encontravam no relvado, quando Jashari pegou numa bandeira do Club Brugge e dirigiu-se até ao meio-campo, onde acabou por espetá-la no relvado, como se estivesse a marcar território.

De recordar que ambas as equipas partilham o mesmo estádio, mas desta vez era o Cercle Brugge que jogava em casa.

A provocação durou pouco tempo porque o guarda-redes Maxime Delanghe, do Cercle, reagiu de imediato e chutou a bandeira, dando início aos confrontos entre as duas equipas. Os jogadores chegaram mesmo a trocar empurrões e palavras acesas até serem separados por membros das equipas técnicas e arbitragem.