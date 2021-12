A Câmara Municipal de Almeirim vai punir com multas linguagem obscena e outros comportamentos grosseiros por parte dos adeptos em competições desportivas.



Nesse sentido, a autarquia informou ter reunido com o Comando Terriotiral da GNR de Santarém para avançar com a segunda fase do programa «País de Desportivas são Pais responsáveis».



«No próximo ano, as asneiras nos jogos vão dar multa. A lei existe e prevê multas de centenas de euros, pelo que é tempo de a aplicar», explica o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, citado pelo jornal «Rede Regional». .



O autarca opinou que existe uma «generalização de uma linguagem imprópria que em nada dignifica o desporto» e que esses comportamentos «são reflexo do que vemos nas Ligas profissionais».



Lançado em setembro de 2018, este projeto valeu à Câmara Municipal de Almeirim a Bandeira da Ética no Desporto, entregue pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) em setembro de 2020.