São aqueles momentos que marcam um campeonato e neste caso, uma carreira.

Na final do campeonato colombiano entre Santa Fé e Independiente Medellín aos 78 minutos, o resultado marcava uma igualdade a um golo quando Hugo Rodallega, avançado de 39 anos e capitão, lesionou-se e não conseguiu segurar as lágrimas.

No entanto, o melhor marcador do campeonato decidiu continuar no relvado, a coxear, e acabou por marcar o golo que valeu o 10.º título nacional ao Santa Fé, conquistando o campeonato nove anos depois.

Veja aqui o momento: