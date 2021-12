Em jogo da Liga colombiana, esta madrugada, o America Cali ia vencendo o Petrolera (2-1), quando o defesa da turma da casa Marlon Torres protagonizou um momento caricato, mostrando bons reflexos e humor.

Já para lá do tempo regulamentar, o árbitro da partida Carlos Ortega avisou Jairo Molina que um dos lances do jogo estava a ser revisto mas, devido aos protestos do avançado, decidiu admoestá-lo. Nesse instante, deixou cair o cartão. Marlon estava atento, agarrou-o e tomou a iniciativa de o mostrar ao adversário.

Veja o vídeo: