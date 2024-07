Os momentos prévios aos penáltis entre o Uruguai e o Brasil, nos quartos de final da Copa América, ficaram marcados por uma situação que está a gerar polémica no território brasileiro.

Os jogadores da canarinha juntaram-se numa roda, como costuma acontecer, mas deixaram o selecionador brasileiro de fora. Dorival Júnior inclusivamente levantou o dedo para entrar e falar, mas foi ignorado.

Curiosamente, a transmissão televisiva mudou depois o plano para as hostes uruguaias, onde Marcelo Bielsa, treinador, discursava bem no meio dos futebolistas, que o ouviam com atenção.

No final do encontro, Dorival Júnior explicou a situação na conferência de imprensa: «Fiquei de fora porque eu já tinha falado com cada um dos jogadores aquilo que estava na minha cabeça. Definidas as cinco posições iniciais, estava a falar a respeito do que havíamos treinado. (...) Vínhamos a trabalhar penáltis porque sabíamos que provavelmente teríamos essa possibilidade na definição dos jogos.»

O Uruguai acabou por vencer e avançar para as meias-finais da Copa América, prova na qual vai defrontar a Colômbia.

ORA VEJA: