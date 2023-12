Os instantes de antecederam o Copenhaga-Aarhus, jogo da Liga dinamarquesa, ficaram marcados por um espectáculo de pirotecnia digno de um belo réveillon.

Tochas, fogo de artifício e potes de fumo, pouco ou nada faltou para abrilhantar a noite. Um espectáculo digno de registo que, por cá, daria origem a uma multa pesada.

Apesar do forte apoio, a equipa de Diogo Gonçalves (que ficou de fora) perdeu por 2-1 e caiu do primeiro para o segundo lugar do campeonato por troca com o Brondby.