O FC Seoul pediu hoje desculpa por ter colocado bonecas nas bancadas no jogo de domingo, em substituição dos adeptos.

Como o jogo decorreu à porta fechada devido à covid-19, as bonecas foram colocadas sentadas nos lugares dos espetadores, com máscara, e «assistiram» à vitória por 1-0 do FC Seoul na receção ao Gwangju FC, para a segunda jornada da liga sul-coreana.

«Lamentamos ter criado uma situação desconfortável para os nossos adeptos. Garantimos que as bonecas não tinham nada a ver com brinquedos sexuais», refere o clube em comunicado, após os adeptos se terem insurgido contra a iniciativa.

O clube refere que a empresa responsável pelas bonecas, distribuídas pelas bancadas de acordo com as regras de distanciamento social, assegurou que eram manequins sem qualquer conotação sexual e o clube referiu que era sua intenção adicionar um elemento de diversão e incentivo sem qualquer conteúdo erótico. Porém, durante a transmissão foram chegando perguntas relacionadas com o facto de os manequins parecerem bonecas sexuais.

As bonecas mantinham a distância de segurança adequada nas bancadas, usavam máscara de proteção e as roupas oficiais do clube e mantinham os braços levantados simulando fazer a onda ou carregando sinais de encorajamento para a equipa.

Alguns dos cartazes que as bonecas apresentavam, ainda de acordo com um «tweet» na rede social do clube, faziam referência, em um tamanho de letra menor, a sítios na Internet com transmissão ao vivo de conteúdos de cariz sexual.

O clube sul-coreano admitiu que esse erro é injustificável e foi devido à falta de atenção por parte de toda a equipa responsável ao conteúdo dos cartazes.

A liga sul-coreana começou em 8 de maio com jogos à porta fechada e um calendário reduzido, após o seu início ter sido adiado por mais de dois meses devido ao coronavírus, cuja estabilização no país asiático permitiu retomar as competições desportivas.