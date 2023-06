Um grupo de adeptos do Corinthians atacou o centro de treinos do clube um dia depois da eliminação da Taça Libertadores, consumadas após a derrota diante do Independiente del Valle.

Segundo o UOL Esporte, o grupo em questão organizou-se para protestar com os jogadores na chegada ao aeroporto, mas foi impedido pela polícia. No entanto, não desistiram do objetivo e seguiram para a academia.

Aí, atiraram vários engenhos pirotécnicos para dentro das instalações do Timão, conforme pode ver-se em vídeos que circulam nas redes sociais.

Eliminado da Taça Libertadores, o Corinthians está apenas na 16.ª posição do Brasileirão, com oito pontos.