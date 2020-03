Com quase todos os campeonatos parados e com grande parte dos futebolistas a treinarem nas suas casas para cumprir as normas de isolamento social, muitos têm partilhado vídeos com aquilo que tem sido o dia-a-dia.

Além de treinarem, como mostra Dzeko ou o portista Marchesín, há quem passe o tempo a jogar ping-pong, a nadar com os filhos, ou até… a aspirar a casa.

O melhor é mesmo espreitar:

Dzeko tem aproveitado para treinar com companhia especial:

Benzema também partilhou momentos de treino com a presença da filha:

O companheiro no Real Madrid, Sergio Ramos, passa tempo em família... na piscina:

Matthijs de Ligt mantém a forma a jogar... ping-pong com a namorada:

O também jogador da Juventus, Douglas Costa, treina com um adversário especial... de quatro patas:

Também de Itália chega o exemplo do holandês Mitchell Dijks do Bolonha... a aspirar a casa:

Por cá, Marchesín, guarda-redes do FC Porto partilhou momentos de treino:

... e é fácil notar que o filho está a gostar do isolamento do pai: