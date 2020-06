Sancidino Silva, jogador formado no Benfica, foi surpreendido no regresso à Arménia com as fortes medidas do país para combater a pandemia de covid-19. O avançado de 26 anos representa atualmente o Ararat Yerevan.

Depois de aterrar no aeroporto de Yerevan, o jogador foi sujeito a um controlo e encaminhado diretamente para um apartamento no centro na cidade, onde terá de permanecer por um período de 10 a 14 dias, em quarentena.

O clube de Sancidino enviou a morada do apartamento e os responsáveis do aeroporto organizaram o transporte do avançado num táxi, de acordo com as informações recolhidas pelo Maisfutebol. Porém, o veículo foi sujeito a escolta por parte da polícia arménia, com as sirenes ligadas, o que acabou por gerar um cenário curioso para o mero transporte de uma pessoa sujeita a quarentena.

Recorde-se que Sancidino Silva saiu do Benfica em 2016, seguindo-se Arouca, Leixões e Lausanne-Sport, da Suíça. Recentemente, assinou pelo Ararat Yerevan, mas fez apenas um jogo pela nova equipa no campeonato da Arménia, a 2 de março, e regressou pouco depois a Portugal devido à pandemia de covid-19. Agora, volta a Yerevan e terá de ficar fechado num apartamento durante, pelo menos, dez dias.