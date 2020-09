Em plena de pandemia de Covid-19, os adeptos do HIFK não controlaram as emoções no dérbi de Helsínquia frente ao HJK e invadiram o relvado para celebrar o golo da vitória da sua equipa.



Após uma igualdade a três ao final de 89 minutos, Auvinen fez o 4-3 de cabeça e aproximou-se da bancada atrás da baliza para celebrar o golo. Um adepto agarrou o defesa finlandês e os outros decidiram seguir-lhe o exemplo. Rapidamente vários adeptos estavam agarrados e abraçados a toda a equipa do HIFK.



Ora veja: