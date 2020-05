Em Lausanne, cerca de mil pessoas decidiram assistir a um torneio de futebol amador, quebrando as normas de confinamento. Pior foi quando um dos jogadores marcou de penálti o golo da vitória: os adeptos invadiram o relvado e abraçaram-se durante as celebrações, ignorando por completo as regras de distanciamento social.



O Lausanne, o clube da cidade, já reprovou a atitude dos cidadãos. «Agradecemos aos nossos jogadores mais jovens para não participarem neste tipo de eventos. Além de ser proibido por lei, acarreta riscos significativos durante o nosso período de desconfinamento», lê-se numa nota publicada nas redes sociais.

A Polícia local sabia da realização do evento, mas desconhecia o local onde o mesmo se iria realizar, segundo o assessor, citado pelo jornais suíços. A mesma fonte alertou para o risco inerente à desmobilização de mil pessoas e garantiu que continua à procura dos responsáveis pela organização do torneio.



Além das imagens divulgadas nas redes sociais, realizou-se mais um encontro num outro ponto da cidade.