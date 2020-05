A vida de Vânia e Ricardo ficou em supenso de um dia para o outro quando os testes realizados por este casal à covid-19 confirmaram o pior cenário: positivo.

Para protegerem o filho, o pequeno Salvador (que não estava infetado), tomaram uma das decisões mais difíceis da vida e que foi, simultaneamente, um gigante ato de amor: afastaram-se dele durante semanas.

A Foto Íris, empresa especializada em fazer o registo em foto e em vídeo de casamentos, acompanhou o período de isolamento do casal e esteve presente momento do reencontro emocionado com o pequeno Salvador. Um belo testemunho incapaz de deixar alguém indiferente.

Veja o vídeo partilhado pelo projeto Foto Iris: