Depois da luta livre, Khabib Nurmagomedov já tem uma nova carreira em mente: a de futebolista.

Em entrevista à Match TV, o russo de 32 anos, antigo lutador de MMA e campeão do UFC, confessou que tem o sonho de jogador futebol profissionalmente e que já pediu conselhos a várias figuras do desporto rei, inclusivamente a... Cristiano Ronaldo.

«Jogar futebol profissionalmente é um sonho de infância. Claro que ainda tenho esse desejo, o futebol é o rei de todos os desportos, afinal de contas», começou por dizer.

«Com quem é que não falei sobre isto? Falei com o presidente da UEFA, Aleksandr Ceferin, com o dono do Paris Saint-Germain e até mesmo com o Cristiano Ronaldo», prosseguiu.

Nurmagomedov assume que gosta do Spartak de Moscovo, mas tem outro clube de sonho: «Spartak, claro, é ótimo, mas a um nível doméstico. O meu sonho é o Real Madrid. A primeira partida que me lembro de ver os 90 minutos foi Real-Juventus, em 1998.»