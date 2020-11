Já é hábito os jogadores partilharem fotografias dos treinos e dos jogos nas redes sociais. Desta feita, Paulo Dybala publicou uma foto com Alex Sandro, Rodrigo Bentancur e Cristiano Ronaldo após uma sessão de trabalho da Juventus, mas cometeu uma gafe.



«América do Sul», escreveu o avançado argentino.



Logo de seguida, o internacional português não tardou a responder ao colega de equipa em jeito de brincadeira. «CR7 cidadão do mundo», comentou com emojis



A resposta do português: