Mark Rober, antigo engenheiro mecânico da NASA e hoje um conhecídissimo Youtuber com mais de 70 milhões de seguidores, levou à Cidade do Futebol, em Oeiras, o «melhor guarda-redes» do mundo da robótica.

E Cristiano Ronaldo, recordista mundial de golos, foi desafiado a superá-lo. Perante uma plateia com Diogo Dalot, Renato Veiga, Francisco Conceição, Francisco Trincão e Diogo Costa, o avançado fez várias tentativas. Começou devagar para testar a aptidão do guarda-redes e depois elevou a intensidade e a colocação.

«Melhor do que o Diogo», chegou a dizer, em jeito de brincadeira, o craque do Al Nassr.

Até que, finalmente, Cristiano Ronaldo atirou colocado e fez a bola entrar junto ao poste esquerdo.

Veja aqui tudo: