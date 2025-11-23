Cristiano Ronaldo juntou neste domingo mais uma obra de arte à enorme coleção de relíquias que tem no museu do futebol.

O avançado português marcou num sensacional pontapé de bicicleta ao alcance de poucos. Um adepto estava a filmar o banco de suplentes do Al Nassr precisamente no momento da execução de CR7 e captou as reações de jogadores e elementos do staff, que levaram as mãos à cabeça, incrédulos com aquilo que tinham acabado de ver.

E Jorge Jesus? Tranquilo, de mãos nos bolsos.