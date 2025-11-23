Incrível
JJ de mãos nos bolsos e jogadores incrédulos: o golo de CR7 visto do banco do Al Nassr
Adepto estava a filmar o banco de suplentes no momento do golaço do avançado português
Cristiano Ronaldo juntou neste domingo mais uma obra de arte à enorme coleção de relíquias que tem no museu do futebol.
O avançado português marcou num sensacional pontapé de bicicleta ao alcance de poucos. Um adepto estava a filmar o banco de suplentes do Al Nassr precisamente no momento da execução de CR7 e captou as reações de jogadores e elementos do staff, que levaram as mãos à cabeça, incrédulos com aquilo que tinham acabado de ver.
E Jorge Jesus? Tranquilo, de mãos nos bolsos.
