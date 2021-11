É a melhor história nascida do pobre Rep. Irlanda-Portugal. A pequena Addison Whelan driblou a segurança e entrou no relvado de Dublin, para conhecer o ídolo Cristiano Ronaldo.



A pequena irlandesa de 11 anos ficou tão emocionada que até faltou às aulas no dia a seguir, confessou o pai ao jornal The Irish Sun. Um gesto compreensível, pois Addison passou o dia com a camisola em que se pode ler «Ronaldo».



Peter, o pai de Addison, revelou até mais alguns detalhes sobre o plano da invasão e aproximação ao astro português.



«A Addison planeou muito bem o plano e por isso mereceu o dia de folga da escola», referiu o progenitor. «Ela passou o dia em East Wall, na casa da avó, e nunca largou a camisola do Ronaldo. O plano dela resultou mesmo. Nós tínhamos um poster desenhado com uma imagem do Cristiano, mas acho que ele nem sequer o viu.»



Como a primeira parte do plano não resultou, a pequena Addison avançou para a segunda opção. «Estávamos na segunda fila, tínhamos bons lugares, e na verdade não foi difícil entrar. O poster era a nossa ideia inicial, e até nos deu algum trabalho. Desenhámo-lo na quinta-feira.»



Curiosamente, o pai é o treinador de Addison nos sub13 do Shelbourne. «O próximo passo é levar a camisola do Cristiano Ronaldo para o clube. A minha filha é muito trabalhadora e merece esta atenção.»