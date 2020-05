Cristiano Ronaldo protagonizou um momento digno de registo numa sessão de trabalho da Juventus.

O momento, um cesto com o pé direito, foi captado em vídeo pela comunicação do clube e o avançado português não só o celebrou com pompa e circunstância como o antecipou: «Já está», exclamou quando a bola ainda se encaminhava para a tabela.

Andará Ronaldo inspirado pelo documentário viral «The Last Dance»? Ou a descobrir uma nova vocação?

Ora veja: