E Cristiano Ronaldo levado para o ski, alguma vez imaginou ser possível?

Não precisa de imaginar. Já é uma realidade.

O suíço Andri Ragettli, dez vezes campeão do mundo de ski Freestyle, decidiu tornar o famoso festejo de Ronaldo numa manobra.

E até o fez com uma camisola do Al-Nassr com o 7 e o nome do astro português nas costas.

Que tal, acha que tem base para o sucesso?