Embora tenha desperdiçado uma grande penalidade, Cristiano Ronaldo teve um pormenor delicioso no duelo entre Juventus e AC Milan, da segunda mão das meias-finais da Taça de Itália.



Já nos instantes finais, o internacional português fugiu no corredor direito, acelerou, deu um toque de calcanhar e deixou Laxalt completamente fora do lance (e do relvado). De seguida, o avançado cruzou de letra, mas Alessio Romagnoli intercetou.



O nulo deixou, recorde-se, a Vecchia Signora apurada para a final da prova.



Ora veja o lance de Ronaldo: