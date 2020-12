Cristiano Ronaldo e Mattia Perin, guarda-redes do Genova que foi colega do português na Juventus, protagonizaram uma curiosa troca de palavras aquanto do penálti que deu origem ao bis do português.

Perin, que em 2019 chegou a estar com pé e meio do Benfica, provocou Ronaldo: «De novo para o meio», disse-lhe numa alusão ao castigo máximo convertido minutos antes... para o centro da baliza.

Ronaldo respeitou o desejo de Perin e repetiu a receita. Só que Perin não terá acreditado no ex-companheiro de equipa e atirou-se para a esquerda..

Depois da celebração habitual, o avançado português devolveu-lhe a provocação em tom de gozo: «Onde vais, Perin?!»



A resposta de Cristiano Ronaldo tornou-se viral na internet.

Ora veja!