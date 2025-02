Bruma, extremo que pertencia ao Sp. Braga, transferiu-se neste mercado de inverno para o Benfica, numa transferência de 6,5 milhões de euros, que vai ultrapassar os oito milhões.

Sabendo do nome e preço do jogador, a apresentadora Cristina Ferreira não perdeu a oportunidade de brincar com a situação, referindo-se à bruma íntima que lançou.

Num story publicado na conta de Instagram, a apresentadora escreveu: «O Benfica compra o Bruma por 6M! Era só 29.90€ no eusougiraoficial», fazendo um trocadilho entre o nome do jogador contratado pelos encarnados e a bruma íntima «PIPY».

E assim fácil, portanto, manteve a bruma íntima no espaço mediático.