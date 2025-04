Ivan Kelava já não compete, mas provou ter excelentes reflexos. O antigo guarda-redes croata serve agora o canal croata Max Sport enquanto comentador e foi crucial para evitar males maiores, no passado sábado.

O vento soprava forte no estúdio improvisado da Max Sport, durante a transmissão de um treino na véspera do jogo entre o Lokomotiva e o Rijeka, em Zagreb. Enquanto a jornalista Valentina Miletić falava com Ivan Kelava, um holofote voou na sua direção.

Kelava reagiu instintivamente e atirou-se entre ela e o objeto. «Consegui defender alguma coisa», brincou ele após o incidente, arrancando gargalhadas até da jornalista. Kelava representou o Dinamo Zagreb, Granada ou Udinese e está retirado desde 2022.

Valentina manifestou-se no Instagram após toda a situação. «Já sabemos para quem é a defesa da temporada. Respeito», escreveu. Veja o vídeo do momento: