É suposto uma igreja ser um lugar onde os fiéis encontram paz e harmonia. Mas não foi propriamente isso a que se assistiu na missa em que se assinalaram, neste domingo, os 101 anos do Cruzeiro de Belo Horizonte.

Sérgio Santos Rodrigues, presidente do histórico emblema brasileiro, foi vaiado enquanto discursava no altar. «Vacilão», gritaram os adeptos descontentes com o trabalho do dirigente.

Segundo o Globoesporte, o padre que celebrou a missa pediu, ainda antes do discurso do dirigente, que qualquer manifestação de descontentamento fosse feita fora da igreja. Em vão, como é possível ver no vídeo em baixo.

Recorde-se que o Cruzeiro foi vendido recentemente a uma empresa detida pelo ex-futebolista Ronaldo Nazário e compete atualmente na 2.ª divisão brasileira.