Não é futebolista profissional, mas em Inglaterra é tão ou mais famoso do que Harry Kane. Pelo menos junto dos consumidores de filmes para adultos.



Não é futebolista profissional, mas andou lá perto. Danny Mountain, o mais famoso dos atores pornográficos britânicos, contou a história de vida ao Daily Star e surpreendeu pelas revelações sobre a vida longe das câmaras. E das camas.

Danny, 37 anos, contou que entrou nas escolinhas do Southampton aos nove anos e que mereceu elogios de Geoff Hurst e Alan Ball, antigos internacionais e heróis ingleses.

«O senhor Hurst chamou ao meu pai e disse-lhe que eu era um daqueles talentos que aparecem de dez em dez anos. Fiquei orgulhoso e acreditei mesmo que podia ir longe.»

Foi por esses dias que Danny, o adolescente, começou a ser namorado por Chelsea e Tottenham. A mudança para o Spurs estava apalavrada, aliás, quando surgiu o inesperado: uma lesão grave no joelho, aos 16 anos.

O Southampton pagou a operação, a reabilitação, mas o veredicto foi impiedoso: Danny não poderia voltar a jogar futebol oficial.

Sem bola, o rapaz seguiu os caminhos do pai e passou a ser carpinteiro. Uma vida dura. Boémio, conheceu uma namorada na noite de Southampton e foi através dela que entrou no mundo dos filmes para maiores de 18 anos.

«Um tipo viu-a e convidou-a a fazer testes. Eu fui com ela e dei por mim a ser filmado e a fazer o que tinha de fazer. Estava nervoso com as câmaras, mas aprendi depressa o que tinha de fazer.»

20 anos depois, Danny Mountain não tem golos no currículo. Mas pode gabar-se de ter entrado em 600 filmes pornográficos e de ter sido casado com dois dos maiores nomes da indústria: Mia Malkova e Eva Angelina.

O antigo avançado vive em Los Angeles, tem dois filhos e garante ser feliz. E só pede uma coisa: «Não quero que a minha filha entre para esta vida.»