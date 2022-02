A tempestade Eunice está a deixar em alerta alguns países da Europa. Nos Países Baixos, por exemplo, foram cancelados todos os jogos previstos para esta sexta-feira e já foram registados muitos estragos.

A cobertura do estádio do ADO Den Haag, equipa da 2.ª divisão neerlandesa, não suportou os ventos superiores a 130 quilómetros por hora e ficou seriamente danificada, como é possível ver-se no vídeo em baixo.