O antigo guarda-redes do Gil Vicente, o brasileiro Denis, atualmente no Sport, ficou preso durante quatro horas no elevador da Arena de Pernambuco, na sequência do empate caseiro ante o Santa Cruz, para a Copa do Nordeste do Brasil.

Tudo aconteceu na noite de sábado, entretanto madrugada de domingo em Portugal, sendo que mais oito pessoas, entre elas uma grávida e duas crianças, também ficaram presas no elevador.

Em comunicado, ao início da noite de sábado no Brasil, depois de o jogo ter terminado pelas 19h30 locais (22h30 em Portugal Continental), o Sport anunciou que estava a prestar «auxílio a Denis e demais presos no elevador da Arena de Pernambuco desde o fim do jogo» e informou, pelas 23h55 locais (02h55 de domingo em Portugal), que «após quatro horas, Denis e [os] demais presos no elevador foram retirados pelo Corpo de Bombeiros». «Todos estão bem e estão libertados para ir embora», referiu ainda o Sport.

Mais tarde, Denis, que recupera de uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, recorreu à rede social Instagram para deixar um agradecimento e até apelidou o grupo com quem esteve quatro horas de «Presos do Elevador», em jeito de brincadeira.

«Quero agradecer ao Corpo de Bombeiros por ter-nos resgatado sãos e salvos. Parabéns pelo trabalho. Acima de tudo, agradecer ao Sport pelo auxílio do início ao fim do resgate. Mesmo durante o caos fiz novas amizades e chamámo-nos de “Presos do Elevador”. Mais uma história para contar», afirmou.