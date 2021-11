Um aparatoso acidente obrigou à interrupção do Rali da Calheta, este sábado, na Madeira, com um carro a despistar-se, a embater numa casa, com uma enorme explosão e um copiloto encarcerado. Apesar das imagens impressionantes, não há registo de feridos graves.

O acidente envolveu o Citroen Saxo conduzido por Pedro Faria, que acabou por sair do carro semidestruído, pelo próprio pé. O copiloto Nuno Rodrigues, segundo conta o Dário de Notícias da Madeira, ficou preso dentro do veículo, mas acabou por sair com a ajuda dos bombeiros e foi conduzido ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, com lesões numa clavícula e num tornozelo.

Veja as imagens impressionantes do despiste e consequente colisão e incêndio (imagens do Correio da Madeira):