Esta segunda-feira é o dia mundial do beijo e por isso o Maisfutebol recorda-lhe os beijos que fazem a história do nosso desporto. São beijos apaixonados, amigáveis ou involuntários, e importa perguntar: lembra-se de todos estes? Há o histórico beijo de Maradona e Caniggia, mas há também o improvável beijo de Gerrard e Xabi Alonso após o Liverpool vencer a Liga dos Campeões.

Há o beijo de Jorge Jesus em Quaresma, no meio da tempestade provocada entre o então treinador do Benfica e o homólogo Lopetegui em pleno relvado, há os beijos de Mourinho nos troféus que conquistou, há o icónico beijo de Alex Telles no símbolo do FC Porto. Há beijos, enfim, para todos os gostos. Venha daí, nesta viagem pela história dos beijos que marcam o desporto na galeria associada a este artigo.