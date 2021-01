Sempre polémico, Raymond Domenech, novo treinador do Nantes, está novamente debaixo dos holofotes em França, desta vez por causa de um comentário sobre… Maradona.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Montpellier, o técnico dos «canários» foi questionado sobre o interesse do clube em Jean Lucas, jogador do Lyon que, segundo a imprensa, terá recusado juntar-se ao Nantes para ir para o Brest.

«Gostava de ter contratado o Maradona, mas ele morreu. É assim», respondeu Domenech, continuando depois: «A janela de transferências para mim, e para todos os treinadores, é uma praga. Só é boa quando se contrata um jogador muito bom, mas normalmente quebra-se o grupo com os regressos dos jogadores emprestados que não a jogar.»