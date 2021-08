Aos 36 anos, o sangue de Diego Souza ferve como se corresse nas veias de um adolescente. O antigo futebolista do Benfica - contratado em 2005, sem registo de jogos oficiais - continua com a emoção à flor da pele e voltou a ser protagonista de uma cena insólita no sábado.



O Grémio, onde joga agora, perdia contra o Corinthians quando o guarda-redes do Timão, Cássio, fez uma falta fora da área. Diego queria o vermelho para Cássio, mas o árbitro Ricardo Marques Ribeiro só lhe mostrou o amarelo. E Diego reagiu mal.



«Ele só deu amarelo, só deu amarelo», gritou Diego, enquanto tirava o cartão das mãos do árbitro. O juiz, muito seguro, foi capaz de brincar com a situação. «Pode ficar com esse cartão que eu tenho aqui mais.»



Aqui entre nós, quem mais sorte teve de escapar à expulsão foi o próprio Diego.