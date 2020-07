A noite de quarta-feira foi de sonho para Jeppe Kjaer, avançado do Horsens, da Liga dinamarquesa.

O jovem tornou-se o mais novo de sempre a marcar um golo no principal escalão do futebol dinamarquês, com apenas 16 anos e 129 dias, ao inaugurar o marcador na vitória frente ao Hobro.

De resto, o Horsens acabou por vencer o encontro por 3-2.

Veja aqui o golo de Kjaer nos primeiros segundos do vídeo: