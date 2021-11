Diogo Jota foi «forçado» a falhar um jogo de PlayStation, um dos seus hobbies, para defrontar o Southampton. Logo aos dois minutos, o internacional português deu vantagem ao Liverpool frente aos «saints» e festejou como se estivesse de facto a jogar consola.



Só é possível perceber o motivo da celebração do extremo dos «reds» depois de um utilizador do Twitter, que o ia defrontar numa partida de qualificação do FIFA 22, ter partilhado a conversa com o próprio jogador.



«Boa sorte. Não posso jogar caso contrário vou falhar o check-in», escreveu Jota. O utilizador desejou «boa sorte» ao luso para um jogo «na vida real».



Jsuis mort je joue diogo jota au 4 eme round mais y me laisse la win psk il a match avec liverpool à 16h c nimp😭@DiogoJota18 pic.twitter.com/cT0ZKQbHlt — URA | Lyamooo_ (@Lyamooo_) November 27, 2021

Veja o festejo de Jota: