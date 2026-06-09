Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, marcou presença no terceiro jogo das finais da NBA, entre New York Knicks e San Antonio Spurs, no Madison Square Garden, em Nova Iorque.

Na altura em que se cantava o hino, a imagem de Trump apareceu no ecrã gigante do pavilhão. Os adeptos dos Knicks, conhecidos por serem muito barulhentos, não se contiverem a assobiaram o presidente norte-americano.

Como se não bastasse a assobiadela, Donald Trump voltou a ter destaque, desta vez por estar a... dormir. Fechou os olhos durante uns instantes, a tentar combater o sono, e foi complemente apanhado pelas câmaras.

No que toca ao jogo, os Spus venceram (115-111). Ainda assim, são os Knicks quem segue em vantagem na série (2-1).