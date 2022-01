Os Dragões Sandinenses denunciaram esta terça-feira um assalto às instalações do clube, que ocorreu na última madrugada e provocou um prejuízo superior a 10 mil euros.

«Roubaram-nos todas as portas do estádio [do Tourão] e também as do campo sintético», referiu António Cunha, diretor do clube da Associação de Futebol do Porto, à Lusa.

Também foi levada «uma televisão, câmara de filmar e os consumíveis que estavam no bar do recinto». Ainda segundo o dirigente do emblema gaiense, o orçamento para «colocar as 13 portas é superior a nove mil euros».

No Facebook, o clube publicou algumas fotografias que retratam os estragos causados pelo assalto e é possível verificar que a caixa registadora ficou aberta, mas o António Cunha explica que «não fora deixado dinheiro nela».

Na mesma publicação, os Dragões Sandinenses dão conta de que este não é um ato isolado, mas sim «repetitivo»

A GNR já tomou conta da ocorrência.