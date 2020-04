O Dunfermline Athletic está em vias de fechar portas devido à pandemia de Covid-19. O emblema escocês precisa de angariar cerca de 50 mil euros para sobreviver, segundo a BBC.



O guarda-redes, Owain Fôn Williams, desenvolveu gosto e arte pela pintura, inclusive já teve quadros expostos em galerias no Reino Unido. Assim, o internacional galês decidiu colocar à venda algumas das suas obras para ajudar o clube a conseguir o dinheiro.



«Comecei a pensar de que forma podia contribuir e o que podia fazer. O clube ajudou-me desde que cheguei em janeiro e fiz boas amizades com muita gente», começou por dizer, à BBC.



«Vários membros do staff estão aqui há anos. Há um que está no Dunfermline há mais de 20 anos, faz tudo: desde cozinhar a limpar o chão. Pessoas como essas há em todos os clubes e merecem continuar a receber os seus salários», acrescentou.

Refira-se que neste momento o Dunfermline já angariou cerca de 40 mil euros pelo que os quadros de Owain Fôn Williams podem ser decisivos para a concretização do objetivo.



Fica o exemplo de uma das obras deste internacional pelo País de Gales.

While the oils are still drying on my painting, there is a silent auction taking place until Saturday 11th April. Bids are being received at Kenny.mclachlan7@googlemail.com 100% of the sale will go towards the funds at @officialdafc Stay safe and healthy & thanks for the support pic.twitter.com/0k0ngKL6il