Será o protesto das novas gerações?

Do futebol egípcio chega-nos uma forma inusitada de os adeptos mostrarem insatisfação com a equipa.

Com o Zamalek a perder por 3-2 frente ao Al-Merreikh, do Sudão, em jogo da Liga dos Campeões africanos, os adeptos do conjunto egípcio decidiram mostrar o seu desagrado com a equipa formando um emoji humano de raiva.

Isso mesmo foi possível perceber na imagem da realização do jogo e até parece que a ideia resultou, uma vez que o Zamalek acabou por ganhar o jogo por 4-3.