Amr Warda, ex-Feirense, está envolvido em nova polémica.



O internacional pelo Egito volta a ser destaque mais pelo que acontece fora de campo do que dentro dele. Desta feita, o jogador de 30 anos é notícia por ter assinado por quatro clubes... em menos de um mês!



Incrível!



Warda esteve ligado ao Apollon Limassol na época passada e após ter terminado contrato com o clube cripriota, assinou pelo Raja Casablanca, a 12 de agosto. A experiência do avançado em Marrocos não durou nem duas semanas.



Alegando «razões mentais e pessoais», Warda pagou a rescisão de contrato do próprio bolso, conforme informou o clube, e a 24 de agosto voltou a Chipre para alinhar no Doxa Katokopias. Mas também não chegou a jogar pelo Doxa, uma vez que, o presidente do clube, que é ao mesmo tempo representante do jogador, queria transferi-lo e realizar algum encaixe financeiro - a imprensa local refere, porém, que Warda nem chegou a entrar no país por problemas relacionados com o passaporte.



De pronto, Warda seguiu para o Esteghlal e assinou contrato até o presidente do clube iraniano ter percebido que tinha sido enganado. «Percebemos que o Doxa queria pagar 140 mil euros ao jogador e vender-nos por 250 mil euros, obtendo rapidamente um benefício de 110 mil euros», referiu o treinador interino do emblema de Teerão, Ali Khatir, citado pelo AS.



Uma solução foi encontrada rapidamente e o ex-Feirense foi anunciado como reforço do Pharco FC a 9 de setembro. No entanto, já ninguém garante que o jogador vai, de facto, jogar pelo clube do Egito.



Esta não é, de resto, a primeira que Amr Warda está envolvido em polémica. Em 2017 o avançado esteve cerca de uma semana no Feirense depois de ter sido acusado de assediar as mulheres dos colegas de equipa. Volvidos dois anos, foi expulso da seleção do Egito durante a CAN (foi perdoado e reintegrado dois dias depois).