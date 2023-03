O comité de arbitragem da Federação Egípcia de Futebol, presidido pelo português Vítor Pereira, suspendeu a equipa que arbitrou a vitória do Suez frente ao Al-Nasr, da segunda divisão, depois de o árbitro principal ter revertido uma decisão depois de consultar as imagens do lance em causa... no telemóvel.

A situação aconteceu na passada sexta-feira: o Al-Nasr chegou ao 2-2 num lance de bola parada, mas a equipa do Suez reclamou que o golo havia sido marcado com a mão.

Sem a ferramenta do VAR à disposição, Mohamed Farouk aceitou a sugestão dos jogadores da equipa da casa e foi rever o lance num telemóvel, acabando mesmo por anular o golo.

Ora, esta terça-feira, a Federação Egípcia informou que o comité liderado por Vítor Pereira, antigo juiz português, decidiu suspender, «por um período indefinido», a equipa de arbitragem liderada por Farouk.