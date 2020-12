O campeonato sueco dificilmente podia ter fechado com um momento mais insólito do que o que aconteceu no Elfsborg-AIK, da 30.ª e última jornada, no passado domingo.

Com o jogo empatado a duas bolas – foi o resultado final – o AIK dispôs de um canto no terceiro de quatro minutos de compensação. O lance em nada resultou e, para evitar um contra-ataque rápido do Elfsborg, Sebastian Larsson, jogador do AIK, lançou uma segunda bola para dentro de campo. Na sequência, um colega de equipa pontapeou essa segunda bola para uma zona onde o Elfsborg já se preparava para tentar o golo da vitória.

Larsson, que originou o lance, acabou por ver o cartão amarelo do árbitro, no meio de protestos da equipa da casa. O médio de 35 anos, agora a fazer carreira no país natal, é um dos mais cotados jogadores suecos de sempre. Fez carreira em Inglaterra, no Arsenal, Birmingham, Sunderland e Hull City. É o quinto mais internacional de sempre pela seleção, mesmo à frente de Zlatan Ibrahimovic.